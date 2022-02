Ausência de Rick Grimes ainda é sentida em The Walking Dead; veja como

Rick Grimes desapareceu de The Walking Dead há algum tempo, mas a sua ausência ainda é sentida na décima primeira e última temporada. Aqui está como isto acontece.

Embora The Walking Dead tenha realizado várias mudanças em relação ao material original, a série ainda está nos trilhos quando se trata da jornada que teve nos quadrinhos.

Ou seja, os sobreviventes atualmente lidam com o Império.

Acontece que, nos quadrinhos, Rick Grimes ainda estava presente nessa narrativa. Portanto, com a adaptação para a série de TV, a sua ausência ainda pode ser sentida nesse aspecto.

A ausência de Rick Grimes em The Walking Dead

Nos quadrinhos, com a ajuda dos seus aliados, Rick Grimes conseguiu superar os problemas com o Império, reinventando a estrutura de liderança da comunidade.

Isso cria um cenário mais positivo em The Walking Dead, embora outras coisas ruins aconteçam depois disso.

Até por conta da ausência de Rick Grimes, é impossível que esse caminho seja seguido na série de TV.

Os escritores provavelmente terão que pensar em outro tipo de encerramento para The Walking Dead, mas ainda seria interessante se Rick Grimes retornasse ou tivesse algum tipo de papel nessa reta final da série.

Resta saber o que pode acontecer. De qualquer maneira, não espere por um final definitivo em The Walking Dead, já que, apesar do encerramento da série principal, a franquia continuará viva através de derivados.

No Brasil, The Walking Dead está disponível no Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.