Autora de Sex and the City ficou estarrecida com série derivada

Nem todo mundo está gostando completamente de And Just Like That. A criadora do livro que inspira Sex and the City, Candace Bushnell, se disse “estarrecida” com decisões tomadas na derivada do HBO Max.

A revelação foi feita para o The New Yorker. Uma das decisões citadas pela autora foi o destino de Carrie Bradshaw.

Porém, Candace Bushnell não chegou a citar outros arcos que a deixaram com o sentimento. A autora de Sex and the City não tem envolvimento direto com a derivada.

“Eu realmente estou estarrecida com algumas decisões de And Just Like That. Você sabe, é um produto de TV com Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, que trabalharam com a HBO no passado. HBO decidiu voltar com essa franquia na mão deles por inúmeras razões e é com isso que eles vieram”, explicou a autora.

Candace garantiu que não se vê em And Just Like That, o que prova um distanciamento do material original.

“Eu quero dizer, Carrie Bradshaw virou uma mulher não convencional que se casou com um cara muito rico. E essa não é a minha história ou das minhas amigas. Mas, TV tem a própria lógica”, completou a criadora de Sex and the City.

A famosa série da HBO chega com uma nova temporada com 10 capítulos. Dessa vez, a produção fica na plataforma de streaming HBO Max.

A história segue a amizade das personagens quando elas entram na casa dos 50 anos.

Michael Patrick King, que escreveu e dirigiu os filmes da série – além de ter trabalhado em Sex and the City, fica na produção executiva. As atrizes também assumem esse papel.

Baseada nos livros de Candice Bushnell, Sex and the City teve seis temporadas entre 1998 e 2008. Além disso, ganhou dois filmes, em 2008 e 2010.

And Just Like That, a nova Sex and the City, está no HBO Max.

