Better Call Saul: 6ª temporada ganha previsão de estreia em teaser

A sexta temporada de Better Call Saul ganhou um teaser com uma previsão de estreia. O indicativo é que a derivada de Breaking Bad na Netflix chegue no outono.

O breve vídeo traz os Primos chegando em uma cena de crime. No chão há placas com as letras D e R.

Como a legenda da publicação afirma, “Marque no seu calendário”, os espectadores criaram uma teoria que faz bastante sentido. Os fãs de Better Call Saul acham que o seriado lança a sexta temporada em 18 de abril.

A teoria da data é por conta das posições do D e R no alfabeto. Além disso, o elenco da derivada de Breaking Bad vem garantindo que a sexta temporada está perto de chegar.

No Brasil, a exibição geralmente acontece um dia depois dos EUA na Netflix. A plataforma ainda precisa confirmar como vai ser o cronograma dos novos capítulos.

Better Call Saul volta com trama devastadora na Netflix

Os fãs de Breaking Bad devem se preparar para sexta e última temporada de Better Call Saul. Quem dá esse aviso é a atriz Rhea Seehorn, a Kim do seriado da Netflix.

No Twitter, um seguidor da famosa pediu qualquer informação sobre a sexta temporada. Rhea decidiu dar uma descrição sem entregar nada – o que já causou muito entre os fãs de Better Call Saul.

“Devastadora”, escreveu a atriz, que ainda respondeu depois para seguidores que nem ela “estava preparada” para o que aconteceu.

Um dos mistérios da sexta temporada é o que acontece com Kim. A parceira de Saul não aparece em Breaking Bad, o que levanta muitas dúvidas sobre ela.

A teoria mais popular é que Kim morre, o que faz com que Saul siga de vez o caminho de defender e ajudar criminosos.

Better Call Saul conta com cinco temporadas na Netflix. Já Breaking Bad está completa na plataforma.