Boba Fett estraga história de The Mandalorian

O Livro de Boba Fett conseguiu não apenas desperdiçar a história do personagem titular, como estragou a de Grogu e de The Mandalorian como um todo.

Nos capítulos finais da série do Disney+ sobre o caçador de recompensas da trilogia original de Star Wars, vemos Grogu treinando com Luke. Ele, em uma cena que sequer é mostrada em tela, decide abandonar o treinamento Jedi para voltar ao pai adotivo.

O grande problema não é Grogu ter abandonado o treinamento e sim isso ter acontecido tão rapidamente, quase como um “resumão” da história. Tal trama poderia ter sido desenvolvida apropriadamente ao longo da 3ª temporada de The Mandalorian. Ao invés disso, soou como mero apêndice de O Livro de Boba Fett.

Essa pressa do roteiro diminui o impactante desfecho da segunda temporada de The Mandalorian, visto que a terceira temporada da série já vai começar com os dois juntos. É como uma morte de personagem em filme tudo para que ele retorne 5 minutos depois.

Com isso, a aparição de Luke Skywalker no fim do segundo ano de The Mandalorian serve o único propósito narrativo de salvar os personagens centrais, visto que todo o resto é desfeito em instantes.

Grogu certamente merecia mais, ao menos poderíamos ter visto ele tomando a decisão e a subsequente reação de Luke, que sequer se deu o trabalho de levar o pequeno pessoalmente até o Mandaloriano.

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

