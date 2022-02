Boba Fett explica grande tragédia citada em The Mandalorian

Alerta de spoilers

O Livro de Boba Fett e The Mandalorian continuam expandindo a mitologia de Star Wars consideravelmente, especialmente acerca dos mandalorianos, é claro. O quinto episódio da série de Boba Fett explica um evento crucial da época do Império.

Mencionada pela primeira vez no oitavo episódio de The Mandalorian, a Noite das Mil Lágrimas é mostrada brevemente em O Livro de Boba Fett.

Trata-se de uma noite em específico durante o expurgo de Mandalore. Durante esse evento, o Império massacrou os mandalorianos que viviam no planeta.

A maior parte dos que sobreviveram estavam fora do planeta, em Concord Dawn e aqueles que estavam em Mandalore nunca deixaram o local.

A cena da série do Disney+ mostra bombardeiros imperiais destruindo a cidade de Sundari, com os robôs imperiais (do mesmo modelo do visto em Rogue One) andando pelos escombros do planeta.

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

