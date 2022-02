Bombou? Saiba quantas pessoas viram o trailer da série de O Senhor dos Anéis

Que o trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis dos Poder iria receber um número grande de visualizações, era esperado. A vindoura série da Amazon Prime Video obteve um número significativo de visitas. Claro, que o fato de ser exibido no Super Bowl teve sua parcela de ajuda. O trailer recebeu mais de 257 milhões de views na página da plataforma no Youtube.

O Senhor dos Anéis é um fenômeno na cultura pop, a primeira vez que veríamos um conteúdo da nova série, teria um número alto de views. Inclusive diversos usuários no Twitter falaram sobre a série. Seu trailer figurou inclusive nos Trending Topics.

A série estreia na Amazon Prime Video no segundo semestre deste ano. A narrativa será sobre a segunda era na Terra Média. Onde os anéis do poder estão divididos entre humanos, elfos e anões. Sauron não possui o “Um Anel”, ou seja os eventos se passam antes da trilogia O Hobbit e o Senhor dos Anéis.

A Amazon Prime Video já gastou mais de bilhão de dólares na série, tem a consciência do público alvo. Os apaixonados pela franquia querem tudo perfeito e não medirão esforços caso tudo dê errado.

Inclusive a ideia de trazer elementos de antes dos filmes, pode trazer novos fãs. Como Sauron, Moria (A mina dos anões), além das versões jovens de Galadriel e Elrond. Não se fazendo necessário ter visto os longas para assistir essa série. Inclusive, vamos relembrar o trailer.

Novos rumos

A história irá abordar personagens ainda não vistos como Isildur, um dos portadores do Um Anel no futuro. Além de apostar na diversidade, trazendo até mulheres anãs. Isso mostra que Tolkien será preservado, mas novos rumos da franquia são inevitáveis.

O trailer mostrou diversos personagens, sem aprofundá-los. Isso já fez fãs criarem suas torcidas e desavenças com eles. Um único vídeo e já temos os amados e odiados.

As reações no twitter foram diversas, há quem não gostou do que viu, o usuário @PandaAndVidya disse “Que a série parece uma paródia da CW, com uma fantasia genérica”, confirmando. E teve quem concordou, o @priceoreason diz “O trailer parece um trailer da CW, com efeitos de primeira linha, vamos ver no dá”, afirmando. Teve claro, quem detona geral, a @ericakjimenez: “Parece um trailer um trailer mal feito feito por fãs” desencorajando quem ainda não viu.

E desses milhões houve quem adorou, o usuário @emmaspe35138874 “Eu tenho que admitir, a enorme quantidade de pessimismo é absolutamente ridícula”, festejando. Teve quem criou um novo termo para explicar o que sente, @mathiasthgreat “Eu estou super nerd por essa série” confirmando. E ainda teve quem concordasse que temos que esperar, para criticar. @keyboardjunkie “Vou falar apenas quando assistir, mas estou otimista” entusiasmado

A série estreia na Amazon Prime Video no dia 2 de setembro