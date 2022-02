Bridgerton: Como 2ª temporada pode explicar sumiço de personagem

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Bridgerton se aproxima e ela pode explorar mais sobre Edmund Bridgerton, que era o patriarca da família titular.

O aristocrata era casado com Violet Bridgerton e os dois se apaixonaram quando muito jovens. Um ano após o casamento, eles tiveram o filho mais velho, Anthony.

Continua depois da publicidade

Eles tiveram mais sete filhos, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. No entanto, Edmund não aparece na primeira temporada e há um motivo para isso.

O personagem morreu quando jovem, aos 39 anos, após ser picado por uma abelha. Ele já havia sido picado previamente, mas esse tipo de alergia costuma se manifestar após a segunda picada.

Por conta disso, ele jamais conheceu Hyacinth, que ainda não havia nascido. Violet estava grávida e deu à luz quando ainda em luto pela morte do marido.

Anthony, que tinha 18 anos na época, foi profundamente afetado pela morte do pai.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.