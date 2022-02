Bridgerton indica grande romance dos livros

O material base de Bridgerton abre espaço para a série da Netflix indicar várias histórias que ainda veremos. Uma dessas histórias é um romance vivido por Benedict.

A primeira temporada da série já prepara a fundação para o romance dele com Sophie Beckett, mesmo que tenha se distanciado do material base para melhor construir isso.

Esse arco deve ser abordado na terceira temporada e já começamos a ver a paixão de Benedict pela arte introduzida na narrativa dele logo de imediato.

Ele não acredita muito em si próprio e é o contato com Eloise, que, principalmente, pode acabar resultando no vindouro romance.

Ela incentiva Benedict a ser mais ousado e para estar Sophie ele precisa, justamente, quebrar algumas regras. Dessa forma, a série da Netflix pode estar preparando, desde já, o vindouro arco do personagem.

Luke Thompson interpreta Benedict em Bridgerton

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

A segunda temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.