Bridgerton: Quem pode ser a mulher misteriosa com Benedict no trailer

Um teaser trailer da 2ª temporada de Bridgerton mostra Benedict tendo relações sexuais com uma mulher misteriosa. Não vemos o rosto dela, mas já há teorias sobre quem ela pode ser.

Os fãs começaram a especular sobre quem pode ter um caso com o personagem nesse segundo ano da série da Netflix.

Alguns esperam que seja Sophie, que tem um romance estabelecido com o personagem no terceiro livro. Outros, no entanto, disseram que está cedo demais para ser ela.

Já outros acham que vemos um romance secundário antes do verdadeiro amor dele aparecer. Com isso, alguns acham que pode ser Tessa.

Em todo caso, por enquanto, não há como saber quem é a mulher misteriosa, mas a resposta virá em breve, quando a segunda temporada de Bridgerton estrear na Netflix.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

A segunda temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.