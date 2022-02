Cancelada ou renovada? Futuro de Um de Nós Está Mentindo revelado

Um de Nós Está Mentindo chegou recentemente à Netflix e já sabemos se uma segunda temporada irá acontecer. A série foi renovada para um segundo ano.

Nos EUA, ela é exibida pelo streaming Peacock, que decidiu apostar em novos episódios. Erica Saleh, que adaptou o livro e escreveu o piloto, será a showrunner da segunda temporada, substituindo Darío Madrona, que permanece na produção como produtor executivo.

O Deadline aponta que os novos episódios vão se distanciar do livro original de Karen M. McManus, One of Us is Next, que se passa 1 ano após os eventos do primeiro romance.

A série é a primeira original do Peacock e recebeu críticas muito positivas, com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Detalhes sobre a trama da segunda temporada da série não foram revelados ainda, tampouco a data de estreia.

Protagonistas da série Um de Nós Está Mentindo

Mais sobre Um de Nós Está Mentindo

“A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado”, afirma a sinopse oficial de Um de Nós Está Mentindo na Netflix.

A história começa quando 5 estudantes da Escola Bayview de Ensino Médio – Simon, Addy, Cooper, Bronwyn e Nate – ficam em detenção.

Simon, conhecido por administrar um grupo virtual de fofocas e divulgar boatos sobre os colegas nas redes sociais, acaba sofrendo uma reação alérgica fatal. Os outros quatro estudantes tinham motivos suficientes para matar Simon, e quando a investigação determina que a morte do aluno não foi um acidente, todos se tornam suspeitos.

O elenco de Um de Nós Está Mentindo é liderado por Annalisa Cochrane (Aparição) como Addy; uma popular líder de torcida, Chibuikem Uche (A Guerra do Amanhã) como Cooper; um talentoso jogador de baseball, Marianly Tejada (Who’s The Boss?) como Bronwyn, uma nerd que só consegue pensar no futuro, e Cooper van Grootel (Jasper Jesper) como Nate, um jovem traficante de drogas.

Simon, o fofoqueiro cuja morte origina a trama da série, é interpretado por Mark McKenna (O Segredo do Lago).

Um de Nós Está Mentindo está disponível na Netflix.