Cancelada ou renovada? Star+ decide futuro de Love, Victor

O destino de Love, Victor foi definido no Star+. A série derivada de Com Amor, Simon acabará com a terceira temporada, que chega em 15 de junho de 2022.

Mais detalhes sobre a terceira temporada não foram revelados, mas, naturalmente, continuaremos a acompanhar Victor Salazar.

Além disso, não foi revelado se esse desfecho já era programado, ou optaram por cancelar a série, mas com a oportunidade de encerrar a história nessa terceira temporada.

Assim sendo, os fãs poderão se despedir dos personagens com os novos episódios. Vale apontar que as temporadas anteriores estão no Star+.

Mais sobre Love, Victor

“Passado no mundo do inovador filme de 2018, Com amor, Simon, inspirado no aclamado romance de Becky Albertalli, Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, a série acompanha Victor, um aluno novo na Secundária Creekwood, ao longo da sua jornada de autodescoberta, na qual vai enfrentar desafios em casa, adaptar-se a uma nova cidade e explorar a sua orientação sexual. Quando tudo parece demasiado, ele contata Simon para o ajudar a navegar pelos altos e baixos da secundária”, diz a sinopse da série.

No elenco, Michael Cimino retorna ao papel de Victor; Rachel Hilson dá vida a Mia; Anthony Turpel é Felix; Bebel Wood interpreta Lake; Mason Gooding vive Andrew; George Sear é Benji; Isabella Ferreira interpreta Pilar; Mateo Fernandez vive Adrian; já James Martinez é Armando, pai de Victor ;e Ana Ortiz vive Isabel, mãe de Victor.

As novidades no elenco são: Ava Capri (Tagged) que interpreta uma amiga íntima de Benji (Sear); e Anthony Keyvan (The Rookie) que é um estudante da Creekwood que está no início da sua jornada de descoberta.

Love, Victor está disponível no Star+. A terceira temporada estreia em 15 de junho de 2022.