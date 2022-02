Carro é visto em Vikings em erro bizarro na Netflix

É bastante comum que alguns erros acabem passando despercebidos pelas produções de filmes ou séries. Vikings não é exceção e um fã percebeu que carros aparecem euma cena da série.

No episódio 12, da última temporada, um fã apontou o erro em uma cena entre Ubbe e Kjetill.

Continua depois da publicidade

“Por volta de 29:45, quando Ubbe está falando com Kjetill, parece que há alguns carros passando no fundo, acima da cabeça de Ubbe”.

A cena pode ser vista facilmente na Netflix e realmente parece que há carros passando atrás de Ubbe. A produção parece ter desfocado o fundo para disfarçar isso, mas fãs atentos podem perceber a gafe.

Continuação de Vikings na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydis Eriksdotter. Leo Suter será Harald Sigurdsson. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Jóhannesson será Olaf Haraldson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro na Netflix. Enquanto isso, todas temporadas de Vikings estão na plataforma.