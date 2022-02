Casais cortados de Casamento às Cegas 2 revelam se ainda estão juntos

Casamento às Cegas, reality show de relacionamentos da Netflix, teve sua segunda temporada lançada pela plataforma de streaming recentemente.

Como sabemos, além dos casais que são formados durante o reality show, há muitos outros que acabam sendo cortados da edição final por não serem julgados como tão interessantes para a temporada.

De acordo com o site Us Weekly, há pelo menos dois casais de Casamento às Cegas que continuaram juntos mesmo após o fim das gravações do reality da Netflix, mas que foram negligenciados pela plataforma de streaming e não apareceram no programa.

Mas será que eles ainda estão juntos?

Caitlin McKee e Joey Miller

Caitlin McKee e Joey Miller de conheceram durante o experimento de relacionamento da Netflix e até ficaram juntos por um tempo, mas o namoro já acabou.

McKee explica: “[Joey] e eu tivemos um verão e um outono incríveis com a oportunidade de viajar, conhecer as famílias um do outro e construir um relacionamento genuíno sem as câmeras e a equipe. Embora tenhamos escolhido seguir caminhos separados recentemente, estamos optando por permanecer amigos e ele sempre terá um lugar especial no meu coração. Serei eternamente grata por esta experiência. Fiz conexões genuínas com amigos que estarão em minha vida para sempre, ri mais do que em anos, chorei mais do que provavelmente deveria, mas o mais importante, aprendi muito sobre mim e quem eu sou e quero ser como pessoa.”

Joey também falou sobre Casamento às Cegas: “Esta foi uma experiência muito mais significativa do que muitos que assistem percebem que é. Estou 100% dedicado a descobrir quem eu sou, o que preciso em uma parceira de vida e o que posso oferecer a um relacionamento ao longo da vida. O dia todo, todos os dias, 10 dias. Para um cara que passa a maior parte do tempo se esforçando para trabalhar ou perseguir experiências de viagem, aprender a se conectar dessa maneira foi uma das melhores coisas que já fiz.”

Kara Williams e Jason Beaumont

Kara Williams e Jason Beaumont também foram cortados pela Netflix. Eles estiveram juntos por um tempo, masBeaumont revelou no início desta semana que eles terminaram.

Ele disse, no Instagram: “Kara tem sido uma das pessoas mais carismáticas, amorosas e solidárias que já conheci, ela é de longe uma das mulheres mais fortes que já conheci. Vê-la no tapete vermelho foi, sem dúvida, a melhor sensação que já tive em toda a minha vida, me dá arrepios só de pensar em como ela estava bonita.”

Jason continua: “Toda essa experiência foi uma montanha-russa emocional para nós dois, mas no final do dia sempre encontramos uma maneira de fazer o outro rir. Infelizmente, desde então nos separamos, mas isso nunca vai apagar os sentimentos amorosos que tive por ela durante todo esse processo.”

A segunda temporada de Casamento às Cegas já esta disponível na Netflix.