Casamento às Cegas: Deepti explica sua decisão e ganha o apoio da internet

A segunda temporada de Casamento às Cegas chegou ao fim com Deepti dizendo ao noivo, Shake, no altar, que não se casaria com ele, visto que ele não faz ela se sentir especial.

Os dois reconheceram a falta de química e tentaram trabalhar isso no reality, mas os espectadores viram Shake falando com os amigos sobre como ele não sentia atração por Deepti, que o lembrava da tia dele.

Deepti viu essas cenas agora que foram ao ar e falou sobre elas em entrevista ao Buzzfeed.

“Shake e eu conversamos sobre como a intimidade física e a química estavam faltando entre nós. Mas assistir e ver como ele fez isso – foi tipo, ‘Oh, olhe para mim, eu sou esse cara legal que só vai falar merda sobre você para os meus amigos'”.

“Você não fala sobre alguém que é seu noivo, muito menos um melhor amigo – ou mesmo um amigo de verdade – desse jeito. Foi meio decepcionante e difícil de assistir, especialmente porque meus pais foram tão impactados por isso. Nós o recebemos em nossa casa”, continuou Deepti.

Ela explicou que teve a percepção de que não daria certo entre eles logo após o encontro da massagem, que deveria funcionar em seus problemas de intimidade.

“Parecia tão falso e como se estivéssemos forçando”, disse ela. “Eu tive a epifania do tipo: ‘Por que estou tentando provar a essa pessoa que me vê? Cansei de tentar, superei isso. Só preciso seguir em frente e descobrir o que quero – em vez de tentar descobrir por que ele não me quer”.

Fãs elogiam a postura da participante de Casamento às Cegas

Os fãs (via Digital Spy) elogiaram o fato de Deepti ter escolhido a si mesma e sua poderosa declaração de que ela merece algo melhor.

“Sim, Deepti! Uma mulher que sabe seu valor!! Estou tão orgulhoso”, compartilhou um espectador no Twitter.

“Quero que todas as garotas saibam e acreditem nisso”, disse outra.

Uma terceira ainda disse: “A maior demonstração de amor que testemunhei em Casamento às Cegas foi a de Deepti por si mesma. Fiquei arrepiada assistindo isso! Tão orgulhosa dela por saber seu valor”.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.