Cena de All Of Us Are Dead está deixando fãs da Netflix confusos

Alerta de spoilers

Os espectadores estão gostando de All of Us Are Dead, mas possuem uma crítica: os personagens da série da Netflix parecem tomar decisões controversas. Uma delas, inclusive, trouxe muitas reações nas redes sociais.

No segundo episódio da série, muitos estudantes tentam se esconder dos zumbis em uma sala vazia. O grupo tenta fazer chamadas de emergência para conseguir ajuda de fora da escola.

A emergência, porém, acredita que os jovens estão passando um trote e não fazem nada. Pensando rápido, Nam On-jo (Park Ji-hoo) liga para os bombeiros, em que o pai dela é o capitão, e diz que um incêndio começou na escola.

Apesar de ser uma estratégia, espectadores de All of Us Are Dead ficaram confusos. No Reddit, como mostra o Looper, os internautas discutiram que preferem afastar os familiares do foco de um vírus zumbi – e não levá-los até lá, ainda mais com uma falsa justificativa.

“Por que ela ligou para o pai ir até a cena? Eu ia querer meus pais muito longe disso”, afirmou um.

“Eu concordo contigo”, reforçou um segundo.

Já outros comentaram que é normal querer os pais e mães em momentos como esse.

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.