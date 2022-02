Cena de beijo precisou ser regravada 17 vezes em All of Us Are Dead

A cena de beijo do ator Park Solomon e da atriz Cho Yi-hyun precisou ser regravada 17 vezes em All of Us Are Dead. A série se tornou um sucesso na Netflix.

As estrelas comentaram sobre a cena de beijo em um vídeo compartilhado pela Netflix da Coreia do Sul (via Radio Times).

Cho Yi-hyun explicou o motivo para a cena ter sido regravada 17 vezes até que eles chegassem ao resultado ideal.

Cena regravada 17 vezes

“Eu tive que me desculpar com ele. Eu estava de olhos fechados enquanto estava me inclinando para o beijo, então eu não conseguia encontrar onde estavam os lábios dele.”

“Eu ficava dizendo: ‘Eu sinto muito. Podemos tentar só mais uma vez? Eu realmente sinto muito.’ Mas ele disse: ‘Pessoalmente, estou feliz em continuar.'”

Park Solomon disse que foi a sua cena “favorita” em All of Us Are Dead. Ele expressou que realmente não se importou que a cena de beijo tenha sido regravada tantas vezes.

“Depois que Cho me beijou, eu percebi: ‘Ah, então é por isso que os atores fazem dramas românticos'”, brincou o ator de All of Us Are Dead.

All of Us Are Dead está agora disponível pela Netflix.