Chefe de Os Simpsons comenta previsão da série sobre a Ucrânia: “Muito triste”

Os Simpsons já acertou diversas previsões ao longo dos anos, mas nem todas são cômicas. Esse é o caso da trágica previsão sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O showrunner da longeva série animada, Al Jean, comentou sobre o 19º episódio da 9ª temporada, de 1998, intitulado Simpson Tide. Nele, Homer participa de um exercício militar em um submarino nuclear.

Ele acaba jogando acidentalmente o capitão do submarino para fora do veículo, em águas russas. O país responde revelando que a União Soviética nunca acabou de verdade e as tropas e tanques começam a trilhar as ruas.

“Em termos de previsões, temos dois tipos: o trivial, como Don Mattingly se metendo em problemas por causa do cabelo em Homer at the Bat. E há previsões como essa”, disse Jean ao The Hollywood Reporter. “Eu odeio dizer isso, mas eu nasci em 1961, então 30 anos da minha vida foram vividos sob o espectro da União Soviética. Então, para mim, isso é mais uma norma do que uma previsão. Imaginamos que as coisas iam dar errado”.

“A agressão histórica nunca realmente desaparece, e você tem que estar super vigilante”, explicou o showrunner. “Em 1998, quando este clipe foi ao ar, talvez tenha sido o auge das relações EUA-Rússia. Mas, desde que [o presidente russo Vladimir] Putin chegou, quase todo mundo deixou claro que ele é um cara mau e que coisas ruins vão acontecer. acontecer”.

Ele continuou: “Existe o tipo de previsão, onde fazemos referência a algo que aconteceu, acontecendo novamente – esperamos que não aconteça, mas, infelizmente, acontece”.

O episódio banido de Os Simpsons que os fãs não conhecem

Os Simpsons é uma das séries animadas de maior sucesso da TV. Mas durante suas muitas temporadas, o desenho teve um episódio banido que muitos fãs nem mesmo conhecem.

Trata-se do episódio “The City of New York vs. Homer Simpson”, da nona temporada. Na história, os Simpsons viajam para Nova York para recuperar o carro de Homer, que havia sido abandonado lá por um de seus amigos.

Obviamente, as coisas não dão muito certo para Homer, que percebe que Nova York pode ser uma cidade cheia de frustrações e injustiças.

Acontece que Homer passa um bom tempo no World Trade Center, o que se torna uma situação engraçada porque ele precisa ir até o topo das Torres Gêmeas apenas para usar o banheiro.

Compreensivelmente, após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o episódio acabou sendo retirado do ar nos Estados Unidos e em outros países, de acordo com o Looper.

O motivo é que, depois da tragédia, o conteúdo do episódio passou a ser visto como sensível.

O episódio passou tanto tempo banido que, hoje em dia, muitos fãs nem mesmo o conhecem. Mas eventualmente, ele retornou ao ar com algumas alterações em respeito às vítimas.

No Brasil, Os Simpsons está disponível pelo Disney+ e pelo Star+.