Chefe de The Walking Dead explica chocante briga da 11ª temporada

A 11ª temporada de The Walking Dead retorna com uma reviravolta chocante. Ao fim do episódio, vemos uma cartela dizendo “seis meses depois”, para, em seguida, vermos Daryl com armadura da Commonwealth, em frente a Hilltop.

Ele diz a Maggie para abrir o portão e que “não precisa ser assim”. Maggie responde, dizendo que “precisa sim”. Parece que os dois irão ter um conflito.

A showrunner Angela Kang explicou um pouco dessa cena, mas sem entrar em muitos detalhes a fim de conter os spoilers.

“Bem, ele se juntou às tropas e logo descobriremos do que se trata, mas agora ele faz parte do exército da Commonwealth. Então isso definitivamente o coloca em uma situação diferente e potencialmente em desacordo com Maggie, que claramente no tempo que passou, ficou ou se retirou para Hilltop”.

“Eu vou apenas dizer que, depois de ter estado em sintonia por muito do início da temporada, Maggie e Daryl, obviamente, meio que se separaram em termos de tomada de decisão no final do episódio 9, e talvez isso afete algumas coisas daqui para frente”, continuou a showrunner de The Walking Dead.

Atriz reage à triste morte na volta de The Walking Dead

The Walking Dead voltou com o capítulo No Other Way na 11ª temporada. A trama encerrou o arco da guerra contra os Ceifadores, além de fazer Maggie encarar a morte de Alden.

O parceiro de aventura de Maggie foi deixado para trás para a sobrevivente concluir a missão de conseguir alimentos para Alexandria. Na volta para casa, a personagem encontrou um Alden transformado em zumbi onde foi deixado.

Para a vítima, a decisão de ser deixado para trás valia a pena. Alden só pediu para que Maggie cuidasse do filho dele caso o pior acontecesse.

Ao ver a transformação em The Walking Dead, Maggie apenas matou o zumbi Alden no seriado. Ao ComicBook, a intérprete de Lauren Cohan reagiu à triste morte no seriado.

Para a famosa, a missão pode não ter sido tudo que Maggie esperava.

“Eu não sei. Eu não sei se para ela parece que valeu a pena. Certamente não parece que valeu. Eu não quero dizer. É difícil porque custou muito para eles”, reagiu a famosa.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+.