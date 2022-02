Existe na vida real? Revelada a verdade sobre cidade mostrada em Feria

Feria: Segredos Obscuros chegou à Netflix, trazendo mais terror e mistério à plataforma de streaming. A produção apresenta uma bela cidadezinha, que existe na vida real, mas com outro nome.

Na série, a cidadezinha, ou pueblo, como são chamadas na Espanha, leva o nome de Feria, mas essa não existe na vida real. O programa, no entanto, foi gravado em um local na Andaluzia, no sul do país ibérico.

O pueblo em questão é Zahara de la Sierra, na província de Cádiz, parte da Ruta de los Pueblos Blancos, que, como o nome deixa bem claro, são cidadezinhas com casas brancas.

Zahara de la Sierra foi fundada durante a época muçulmana, contando com um castelo datado do século XIII. De lá, é possível ver a serra de Líjar, com rochas formadas no período jurássico.

O pueblo encontra-se entre Sevilha e Málaga, as duas cidades mais populosas da Andaluzia. e conta com beleza natural e locais históricos que podem ser visitados.

Mais sobre Feria: Segredos Obscuros

“Duas irmãs descobrem que os pais participaram de um ritual com um desfecho fatal. Agora, elas têm que enfrentar uma nova realidade — e o sobrenatural”, afirma a sinopse oficial de Feria: Segredos Obscuros na Netflix.

A história se passa nos anos 90, em uma pacata vila na região espanhola da Andaluzia. Nessa cidade onde todos se conhecem, algo sinistro espreita nas sombras.

Feria: Segredos Obscuros acompanha a história de Eva e Sofia. Após o desaparecimento dos pais, as irmãs descobrem que eles cometeram um terrível crime no passado – e foram responsáveis pela morte de mais de 20 pessoas.

A descrição oficial da série indica que os pais de Eva e Sofia eram integrantes de uma sinistra seita, e que após um bizarro ritual, podem ter libertado um mal que existe além da compreensão humana.

Para descobrir o que aconteceu de verdade, as irmãs retornam à cidade. No local, elas encontram mistérios assustadores e enfrentam a ira dos moradores.

O elenco da produção é comandado por Ana Tomeno e Carla Cambra. As atrizes espanholas interpretam respectivamente as protagonistas Eva e Sofia.

Feria: Segredos Obscuros já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.