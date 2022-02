Classificação indicativa de Cavaleiro da Lua pode decepcionar fãs da Marvel

Cavaleiro da Lua não será tão sombria quanto os fãs da Marvel esperavam. A classificação indicativo do título do Disney+ é de 14 anos.

Essa é a faixa das produções da Marvel e é difícil o MCU mudar isso. Mas, por conta do aspecto violento e sombrio, os espectadores tinham esperança de novidade com o Cavaleiro da Lua.

Apesar dessa classificação, a série do Disney+ deve tentar entregar um pouco do contexto original do Cavaleiro da Lua. A faixa foi definida por “violência, palavrões e imagens sexualmente sugestivas”.

O que pode acontecer também é o seriado do MCU levar essa classificação ao limite. The Batman, por exemplo, foi colocado para maiores de 13 anos, mas vem sendo descrito como muito sombrio.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

