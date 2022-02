Com fim de Desejo Sombrio, Maite Perroni anuncia nova série na Netflix

Com a 2ª (e última) temporada já disponível na Netflix, Desejo Sombrio surpreendeu os fãs com um desfecho chocante e repleto de reviravoltas. Após a conclusão da série, Maite Perroni não demorou a anunciar seu novo projeto: a produção mexicana Tríada, que tem tudo para fazer o maior sucesso com os assinantes do streaming.

Em Desejo Sombrio, Maite Perroni interpreta a protagonista Alma Solares, uma professora universitária que se envolve em uma teia de mentiras e traições após se envolver com um jovem sedutor.

Continua depois da publicidade

No entanto, a maioria dos brasileiros conhece a atriz mexicana por outra famosa performance: a Lupita da versão original de Rebelde e da banda RBD.

Se você já maratonou o desfecho de Desejo Sombrio (ou nem mesmo conhece a série da Netflix), explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre Tríada, o novo projeto de Maite Perroni na plataforma.

Conheça Tríada, com Maite Perroni, na Netflix

A Netflix confirmou a escolha de Maite Perroni como protagonista de Tríada, produção que deve misturar elementos de novelas latinas com a estética das séries americanas na plataforma.

“Estou feliz por compartilhar com vocês um anúncio exclusivo. Leticia López Margalli, a criadora de Desejo Obscuro, e eu, estamos produzindo um novo projeto que me deixa emocionada, nervosa e feliz”, comentou Maite Perroni em um vídeo compartilhado pela plataforma.

Sem dar muitos detalhes, a publicação confirma que Tríada será uma série de drama e mistério.

“Personagens voltam do passado para revelar, um a um, os maiores segredos de sua vida”, afirma a sinopse prévia de Tríada na Netflix.

O anúncio foi realizado em um evento virtual conduzido pelos atores Polo Morín (Quem Matou Sara) e Ana Lucía Domínguez (Gata Selvagens), o qual apresentou várias novidades para os fãs latinos da Netflix.

Também participaram do evento o chileno José Ignácio Valenzuela, criador de Quem Matou Sara, e o venezuelano Leonardo Padrón, responsável pela vindoura Pálpito.

Padrón falou sobre o comprometimento da Netflix com as produções latinas e o desejo de lançar telenovelas tradicionais na plataforma.

“Minha proposta é aproveitar o melodrama e as tramas românticas, misturá-las com elementos das produções de mistério e criar projetos híbridos”, comentou o produtor.

Valenzuela, por sua vez, afirmou que o desejo da plataforma é “lançar novelas com N de Netflix” – como Café com Aroma de Mulher, Rainha do Flow e muito mais.

“A combinação da estética clássica de produções americanas com a roupagem fabulosa e melodramática da América Latina é a melhor maneira para criarmos essas novas histórias”, afirmou o showrunner.

Infelizmente para os fãs de Maite Perroni, não foram revelados mais detalhes sobre a trama ou o elenco de Tríada.

Enquanto a série não estreia, você pode conferir as 2 temporadas de Desejo Sombrio na Netflix.