Com origem adulta, Du, Dudu e Edu tem personagens baseados na vida real

Se você costumava assistir aos desenhos do Cartoon Network nos anos 2000, com certeza, se lembra de Du, Dudu e Edu. Famosa por sua estética bizarra e personagens inesquecíveis, a animação fez um ótimo trabalho ao introduzir o humor nonsense a uma nova geração. O que muitos fãs não sabem é que os protagonistas são baseados em personagens da vida real.

Du, Dudu e Edu (Ed, Edd’n Eddy em sua versão original), estreou em 1999, e acumulou milhares de fãs até a exibição de seu episódio final, em 2009. O desenho foi criado e produzido pelo animador canadense Danny Antonucci.

A premissa da animação é extremamente simples: três amigos de infância que compartilham o mesmo nome se envolvem em aventuras e confusões durante eternas férias de verão – tudo isso enquanto interagem com personagens hilários e bizarros.

O site Looper revelou aspectos interessantes sobre a criação do desenho, desde às origens adultas da produção até a inspiração real dos personagens; confira.

As origens adultas de Du, Dudu e Edu

Antes de ser contratado pela Cartoon Network no final dos anos 90, Danny Antonucci já era conhecido na indústria das animações.

O animador canadense trabalhava na Canimage Productions, uma divisão especial da Hanna-Barbera.

Na empresa, Antonucci foi essencial para a criação de desenhos como A Hora de Comédia dos Flinstones e O Show de Scooby-Doo e Scrappy-Doo.

Durante os anos 80, o criador de Du, Dudu e Edu animou um dos segmentos do filme Heavy Metal, lançado em 1981 e considerado atualmente um clássico cult.

Após ganhar experiências na indústria, Antonucci decidiu investir na criação de conteúdo original – voltado apenas para adultos.

Seu primeiro projeto foi Lupo, o Açougueiro, um curta-metragem chocante sobre um desbocado açougueiro italiano.

O curta foi um sucesso, e pouco tempo depois, Antonucci fundou a empresa Cartoon Inc, na qual criou o bizarro desenho Os Irmãos Grunt, uma nojenta animação adulta exibida pela MTV.

As inspirações reais dos personagens de Du, Dudu e Edu

Para criar Du, Dudu e Edu, Danny Antonucci se inspirou em personagens e experiências da vida real.

Muitos especialistas e fãs perceberam a habilidade do autor para invocar memórias de infância em Peach Creek, a cidade em que Du, Dudu, Edu e os amigos vivem.

O criador do desenho se inspirou no visual de sua cidade natal para caracterizar Peach Creek, e na personalidade de amigos da infância para criar os personagens.

Por exemplo: Johnny e o pedaço de madeira Plank foram baseados em um amigo de Antonucci, que carregava consigo um cobertor até mesmo nos dias mais quentes.

Além disso, o criador confirmou que Du, Dudu e Edu são baseados em seu próprio estado mental e nas diversas neuroses sofridas na infância.

Du, Dudu e Edu está disponível no HBO Max.