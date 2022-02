Com papel diferentão, ator de Big Bang Theory se afasta cada vez mais de Raj

Kunal Nayyar revelou que está enfim se afastando de Raj, o amado personagem dele em The Big Bang Theory. O que ajuda o famoso é o novo papel na série Suspicion, do Apple TV+.

Na série de comédia, Raj era um nerd que no começo não conseguia trocar qualquer palavra com mulheres. Por mais que tenha melhorado nesse quesito, o personagem sempre foi o mais solitário.

Do papel cômico, Kunal Nayaar passa para um papel mais sério em Suspicion, que é uma série de suspense e ação. Na trama, o personagem do astro de The Big Bang Theory é acusado de ser mandante de um sequestro e ele precisa provar que é inocente.

“Eu acho que como ator sempre tento pegar coisas que são diferentes. Para mim, pessoalmente, não quero ser conhecido como alguém que só teve uma coisa na carreira. Eu aprendi novas habilidades e as usei em trabalho, também aprendi com grandes atores que trabalhei junto”, explicou o ator.

Além de se afastar de Raj, o ator de The Big Bang Theory garante que não quer parar de buscar papéis diferentes.

“Não é apenas uma coisa. Não é como se eu apenas buscasse coisas diferentes, mas esta série traz uma pacote realmente maravilhoso”, completou o ator.

O papel diferentão do ator de The Big Bang Theory no Apple TV+

No seriado, como visto acima, o ator de The Big Bang Theory ganha barba e um corte de cabelo diferente. O personagem é um dos suspeitos de um sequestro em andamento.

Bem diferente de Raj, esse personagem se une aos outros suspeitos. Juntos, eles tentam descobrir quem é o verdadeiro criminoso para que eles possam ficar livres.

A série do Apple TV+, assim, traz um outro lado do talento de Kunal Nayyar.

Suspicion é estrelada simplesmente por Uma Thurman, de Kill Bill. A série é baseada no seriado israelense False Flag, com criação de Amit Cohen e Maria Feldman.

A trama é focada no depois de um sequestro.

O caso começa a ser transmitido para toda internet e quatro residentes de hotéis são colocados como principais suspeitos. As autoridades e o público devem descobrir quem é o culpado.

Uma Thurman é a mãe do personagem Leo, o jovem de 21 anos que acaba sequestrado no meio de Nova York. O elenco tem ainda Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Krypton), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Elyes Gabel (Scorpion) e Angel Coulby (The Tunnel).

O showrunner da série é Rob Williams, de The Man in the High Castle.

Suspicion está disponível no Apple TV+.