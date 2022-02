Como a Marvel Studios ajudou a DC no final de Pacificador

Cuidado: contem spoilers de Pacificador!

James Gunn, cineasta veterano, fez o que muitos não acreditavam ser possível: trabalhar simultaneamente para a DC e para a Marvel. Enquanto assinava a produção, direção e roteiro de Pacificador, série da DC estrelada por John Cena para a HBO Max, também trabalhava nas filmagens de Guardiões da Galáxia Vol. 3 para a Marvel Studios.

Ainda não sabemos muito sobre o novo filme da Marvel, exceto que Guardiões da Galáxia Vol. 3 promoverá o último encontro com a atual equipe, dando a entender que será um longa de muitas mudanças. Enquanto isso, Pacificador apresentou um bom desempenho no streaming por trazer uma visão mais cômica para o até então sombrio universo da DC.

Em entrevista recente o cineasta comentou sobre o final de Pacificador e sua conexão com outros personagens da DC, mas também falou sobre uma surpreendente mãozinha da Marvel para a sua série. Entenda:

Liga da Justiça encontra Pacificador

Em entrevista ao Variety, Gunn revelou que no final da série Pacificador e sua equipe não seriam o suficiente para derrotar as Borboletas. Leota Adebayo sugere pedir a Amanda Waller a ajuda da Liga da Justiça e, mesmo sem o apoio do líder da ARGUS, Superman, Mulher-Maravilha, Aquaman e Flash chegam para dar uma força.

No entanto, Pacificador não dá o braço a torcer e compra briga com o Aquaman de Jason Momoa, ganhando o apoio do Barry Allen de Ezra Miller nas provocações.

Na entrevista, Gunn revelou que eles conversaram com Momoa sobre reprisar o papel de Aquaman antes de filmar a série da DC para HBO Max e que, embora as preocupações, correu tudo bem.

Ele diz: “Acho que antes de filmarmos o show, conversamos com Jason sobre isso. Nós dizemos, ‘Olha, [Pacificador] diz que você transa com peixes o tempo todo’, e estávamos com um pouco de medo que ele ficasse chateado, mas ele apenas riu. Ele foi legal.”

E a Marvel?

Quanto ao envolvimento de Ezra Miller, James Gunn confirmou na entrevista que a Marvel Studios ajudou a filmar a cena da série da DC durante as gravações de Guardiões da Galáxia Vol. 3.

Ele disse que descobriu através de alguns amigos em comum que Ezra Miller era fã de seus filmes, então pediu ao astro para filmar a cena durante as gravações do novo filme dos Guardiões e o astro aceitou a proposta. A Marvel também não se opôs a emprestar seu estúdio para isso.

Aliás, Gunn também disse que a Marvel estava devendo uma para a DC, já que foi a equipe de Pacificador que filmou o teste de tela de Chukwudi Iwuji para um papel no Vol. 3.

Amigas ou Rivais?

Essa fala de James Gunn mostra que as relações entre a Marvel e a DC são mais amigáveis do que poderíamos imaginar.

Enquanto seus filmes disputam bilheteria nos cinemas e, ao longo das décadas, fãs tenham discutido incontáveis vezes sobre qual estúdio é o melhor, os bastidores parecem ser cheios de união e colaboração para que os projetos de ambas sejam bem-sucedidos. Será que um dia teremos um crossover entre as equipes dos dois estúdios?

Enquanto isso não acontece, a primeira temporada de Pacificador pode ser assistida pela HBO Max, já completa no streaming. Por sua vez, o filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 deve chegar aos cinemas somente em maio de 2023.

