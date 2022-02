Como assim? Reboot de Um Maluco no Pedaço não tem dança icônica de Carlton

O reboot de Um Maluco no Pedaço, intitulado Bel-Air, não terá a icônica dança de Carlton, revelaram os produtores executivos da série.

Bel-Air é bem diferente da original. Além de não contar com Will Smith no elenco, não se trata de uma série de comédia e sim um drama.

Por essa razão, alguns detalhes cômicos da original não serão inclusos na nova produção, o que os produtores executivos deixaram claro ao conversarem com a Variety.

“Eu não prenderia a respiração nessa”, responderam ao serem perguntados se veríamos a dança do Carlton. Eles acrescentaram que “não queriam ir contra a realidade do que está sendo construído”.

Eles admitiram que “é difícil transformar sutilmente a dança de Carlton em um drama”. Confira o vídeo abaixo:

Don't expect to see Carlton's iconic "Fresh Prince" dance in #BelAir. The new show's executive producers open up about the Easter egg you won't see in the new series. https://t.co/2IWLkZaRBf pic.twitter.com/sN9Zexblz8 — Variety (@Variety) February 10, 2022

Will Smith explica o fim de Um Maluco no Pedaço

Em seu novo livro, Will Smith revelou por que a série Um Maluco no Pedaço chegou ao fim.

O astro explicou que o seriado estava começando a cair em qualidade durante sua quinta temporada, à medida que as histórias dos episódios se tornavam mais “piegas”.

“Qualquer pessoa que já participou de uma sitcom pode contar o episódio em que sua série começou a entrar em declínio”, disse Will Smith.

“O nosso foi o episódio 15 da quinta temporada, ‘Balas Sobre Bel-Air’, aquele em que levei um tiro e Carlton começou a carregar uma arma.”

Will Smith e o resto do elenco tinham contratos para seis temporadas de Um Maluco no Pedaço. Em um determinado momento, o astro precisou decidir se renovaria ou não seu contrato para que a série pudesse continuar.

Ao mesmo tempo, Smith estava recebendo oportunidades de aparecer em filmes e sabia que ter uma carreira de sucesso no cinema era uma possibilidade como ator.

Temendo que Um Maluco no Pedaço perdesse ainda mais da sua essência e querendo aproveitar outras oportunidades na carreira, Will Smith disse ao elenco que havia decidido que a sexta temporada seria a final do seriado. Nos Estados Unidos, o último episódio da amada série foi exibido em 20 de maio de 1996.

No Brasil, Um Maluco no Pedaço, com Will Smith, pode ser assistida pela HBO Max.