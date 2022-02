Como assim? Série de TV de Alien não terá Ripley

A franquia Alien vai voltar como uma série e de forma bem diferente. A revelação foi feita pelo chefe de programação da FX, John Landgraf, ao Deadline.

A trama se passa na Terra, no final do século 21 e não vai ter personagens clássicos como Ripley. Na época do seriado, algumas figuras dos filmes estavam apenas nascendo.

Com isso, é certo que Alien não mostre a volta de Sigourney Weaver ao papel no começo do seriado. Se o título der saltos no tempo, pode ser que esse cenário mude.

“Há algumas surpresas para o público. Alien se passa antes de Ripley. É a primeira história de Alien que se passa na Terra. Então, se passa aqui. Quase no fim do nosso século, daqui uns 70 anos”, revelou Landgraf.

O executivo garantiu que o Alien é o único personagem clássico voltando.

Previsão de lançamento para Alien

A série de Alien deve ser lançada em 2023. No cinema, a franquia teve início em Alien – O 8.º Passageiro, de 1979.

Anteriormente, o TV Line noticiou as declarações do chefe da FX Networks, John Landgraf, durante a turnê da Television Critics Association.

Ao falar sobre o novo seriado, ele expressou: “Estamos bem nisso.”

O executivo continuou, dizendo: “Com otimismo, a série será lançada em 2023. Provavelmente será lançada em 2023.”

Quem está desenvolvendo a série de Alien é Noah Hawley. Na TV, ele é conhecido por ter criado séries aclamadas como Fargo e Legion.

No Brasil, a série de Alien chega pelo Star+.

