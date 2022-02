Como é o elenco de Vikings: Valhalla na vida real

Vikings: Valhalla estreou em fevereiro no catálogo da Netflix e tem sido um grande sucesso deste então. A novidade é uma série derivada de Vikings, do canal History, com história ambientada 100 anos a frente da produção já conhecida, as ainda em tempos muito antigos.

E, como em outras produções do gênero, todo o trabalho de figurino, maquiagem e penteado se torna um elemento essencial para que sua representação seja bem-sucedida.

Neste processo, alguns atores acabam alterando tanto suas aparências que ficam quase irreconhecíveis, enquanto outros demonstram grandes semelhanças com seus personagens mesmo sem muito esforço.

Confira o antes e depois de alguns astros de Vikings: Valhalla.

Sam Corlett

O ator australiano Sam Corlett, assim como personagem Leif Erikson, também tem cabelo comprido e barba na vida real, mas sua aparência é bem mais “organizada” que a do Viking. Corlett também é vegano, uma diferença e tanto com seu personagem de Vikings: Valhalla.

Frida Gustavsson

Frida Gustavsson é uma modelo sueca que já desfilou para Louis Vuitton, Dolce & Gabbana e outras grandes marcas. Na Netflix, seu visual não mudou tanto assim, exceto que na vida real ela se veste de forma mais elegante do que como na série, onde vive uma guerreira.

Leo Suter

O nobre Harald Sigurdsson é interpretado pelo ator inglês Leo Suter que, na vida real, ostenta um visual muito diferente de seu personagem, com cabelo curto e barbeado. Será que ele vai adotar o visual de viking também nos bastidores ou vai voltar para o seu clima usual?

Bradley Freegard

Bradley Freegard não precisou de muito para se transformar no Rei Canuto, já que o ator inglês já ostentava a barba e um corte de cabelo semelhante ao de seu personagem. A única diferença, talvez, tenha sido que sua barba ganhou um tom mais escuro na Netflix, mas nada muito chocante.

Jóhannes Haukur Jóhannesson

O ator islandês Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, o primeiro na linha de sucessão ao trono norueguês. Na vida real, o ator gostou da barba longa de seu personagem, adotando uma versão mais moderna do visual, mas deixou de lado o cabelo comprido. Gostaram?

Caroline Henderson

Jarl Haakon é interpretada pela cantora dinamarquesa-sueca Caroline Henderson. Ela é uma das poucas mulheres vikings que usam cabelo solto com frequência, o que não a distancia tanto de sua aparência natural.

Laura Berlin

Emma da Normandia é interpretada pela atriz e modelo alemã Laura Berlin. Embora na série tenhamos visto seu cabelo castanho escuro, a artista ama explorar várias cores na vida real, de ruivos acobreados a cores fantasia como roxo.

David Oakes

Godwin é interpretado pelo ator inglês David Oakes, que se parece muito com seu personagem mesmo fora dos sets, usando apenas o cabelo e a barba um pouquinho mais curtos.

Louis Davison

O ator inglês Louis Davison dá vida ao príncipe Edmund em Vikings: Valhalla. Na vida real, usa o um corte de cabelo mais comprido e despojado, além de preferir tons mais claros como loiro acinzentado ou até mesmo alaranjado.

Bosco Hogan

O irlandês Bosco Hogan já é um veterano na atuação interpreta o rei Aethelred II em Vikings: Valhalla, mas a Netflix não mexeu drasticamente em sua aparência. Ele apenas ganhou uma barba grisalha e um guarda-roupa digno da alteza.

Asbjørn Krogh Nissen

Asbjørn Krogh Nissen, ator dinamarquês, dá vida a Jarl Kåre em Vikings: Valhalla. Fora da Netflix, sua aparência é mais bem cuidada, mas não mito diferente exceto talvez por seu cabelo natural ser mais escuro que o de seu personagem.

Pollyanna McIntosh

A rainha Aelfgifu da Dinamarca é interpretada pela atriz escocesa Pollyanna McIntosh. Anteriormente, ela era loira e tinha cabelos compridos como o da sua personagem, mas ultimamente tem adotado um corte mais curto e de coloração escura para sua personagem Jadis, em The Walking Dead.

Soren Pilmark

Quem fica quase irreconhecível em Vikings: Valhalla é o ator dinamarquês Søren Pilmark, que interpreta o rei Sweyn Forkbeard. Para este papel, ele ganhou um cabelo longo e despenteado que contrasta muito com o seu cabelo curto e com entradas fundas da vida real.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.