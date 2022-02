Como pode ser o final de Negan em The Walking Dead

Alerta de spoilers da série de TV e dos quadrinhos

The Walking Dead indica que Negan pode ganhar o final original dos quadrinhos na 11ª temporada. O desfecho, porém, teria uma grande mudança: não conta com Carl.

Essa mudança é bastante óbvia após a morte de Carl na série de TV. Nos quadrinhos, o filho de Rick Grimes é parte essencial para o desfecho de The Walking Dead.

Nos quadrinhos, Negan consegue a liberdade após matar Alpha e salvar Rick Grimes. Porém, o personagem não pode ficar em Alexandria.

O vilão em redenção se instala em uma casa abandonada. A única pessoa que passa pelo local para deixar suprimentos é justamente Carl. Em determinado momento, Maggie chega a reunir um grupo para se vingar de Negan, mas desiste por achar que o rival teve um destino merecido.

Na TV, Negan percebe as ações violentas de Maggie contra os Ceifadores e acha que ela vai se vingar dele em algum momento. Assim, o personagem decide “seguir o próprio caminho” em The Walking Dead.

Lydia sabe disso e parece querer seguir Negan. Essas duas ações indicam que Negan vai seguir o final dele nos quadrinhos de The Walking Dead, em que se isola dos outros sobreviventes.

A personagem, assim, pode assumir o lugar de Carl. Claro que a TV pode exibir esse “final”, mas continuar com a história de Negan, de forma inédita em relação aos quadrinhos.

Lauren Cohan reage à morte em The Walking Dead

The Walking Dead voltou com o capítulo No Other Way na 11ª temporada. A trama encerrou o arco da guerra contra os Ceifadores, além de fazer Maggie encarar a morte de Alden.

O parceiro de aventura de Maggie foi deixado para trás para a sobrevivente concluir a missão de conseguir alimentos para Alexandria. Na volta para casa, a personagem encontrou um Alden transformado em zumbi onde foi deixado.

Para a vítima, a decisão de ser deixado para trás valia a pena. Alden só pediu para que Maggie cuidasse do filho dele caso o pior acontecesse.

Ao ver a transformação em The Walking Dead, Maggie apenas matou o zumbi Alden no seriado. Ao ComicBook, a intérprete de Lauren Cohan reagiu à triste morte no seriado.

Para a famosa, a missão pode não ter sido tudo que Maggie esperava.

“Eu não sei. Eu não sei se para ela parece que valeu a pena. Certamente não parece que valeu. Eu não quero dizer. É difícil porque custou muito para eles”, reagiu a famosa.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+.