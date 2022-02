Como Round 6 pode continuar na Netflix

Cuidado: contém spoilers de Round 6!

Round 6 chegou de mansinho, mas conquistou o mundo: a série coreana da Netflix se tornou a produção mais vista da plataforma de streaming e, como já era esperado, foi dado o sinal verde para o desenvolvimento de uma segunda temporada.

Os planos para a continuidade da série de sucesso já estão em andamento, mas ainda em fase inicial e, portanto, os fãs ainda não sabem muito sobre o que acontecerá no futuro do k-drama. No entanto, muitas teorias já estão rondando a internet.

Dentre elas, há a possibilidade de explorar o passado dos personagens, do jogo e, quem sabe, até mesmo de executar variações de Round 6 ao redor do mundo — tipo a versão coreana de La Casa de Papel, sucesso espanhol que agora vai viajar o mundo em novos enredos.

Ficou curioso? Confira, então, o que pode rolar no futuro de Round 6, da Netflix!

Histórias de origem de personagens secundários

Todos os personagens de Round 6 são interessantes e possuem seus próprios passados sombrios que os perseguiram ao longo da série. Como sabemos, não restaram muitos personagens vivos da primeira temporada, e uma oportunidade de reaproveitar o elenco de sucesso em uma futura temporada (ou até mesmo uma série ou filme derivado, por que não?) seria explorando a origem desses personagens.

Na mira dos fãs está Kang Sae-byeok, uma das personagens preferidas do público por sua personalidade forte, corajosa e inteligente. Até onde sabemos, seu pai foi morto a tiros enquanto sua família tentava escapar da Coreia do Norte, enquanto sua mãe foi capturada e forçada a voltar. Apenas Sae-byeok e seu irmão mais novos conseguiram fugir sozinhos para o Sul, e toda essa história daria um ótimo enredo para um filme.

A história de fundo de Cho San-woo também pode ser interessante, afinal, tudo o que sabemos foi contado através da perspectiva de Gi-hun. Os dois personagens já se conheciam antes do jogo e, ao que sabemos, se separaram após uma grande briga. Mostrar essa história para os espectadores daria ainda mais profundidade à trama dos personagens de Round 6.

O primeiro jogo

Em um dos maiores plot-twist já vistos na Netflix, os espectadores descobriram no último episódio da série coreana que Oh Il-nam (Número 001), o velho debilitado que participou dos games, não tinha nada de inocente e, na verdade, foi um dos criadores de Round 6.

Seria muito interessante um filme ou série mostrando a origem do jogo, com foco na juventude de Oh Il-nam, e mostrando ao público mais de suas ambições e ideias que o levaram a criar esse jogo sádico.

Países diferentes

Os jogos de Round 6 são inspirados em brincadeiras infantis coreanas e, até mesmo por isso, a maioria deles não era tão comum aos espectadores internacionais, que puderem aprender um pouco mais sobre a cultura e os costumes da Coreia do Sul através da série da Netflix.

Essa oportunidade de aprendizagem pode ser expandida, levando Round 6 para outros países, com novos jogos baseados em suas próprias culturas infantis, além dos fãs poderem conhecer novos personagens desesperados por dinheiro ao ponto de arriscarem as próprias vidas.

Os próximos passos de Seong Gi-Hun

No entanto, o caminho mais seguro a seguir parece ser continuar do ponto em que a primeira temporada parou, com Gi-hun rico e planejando vingança. Será que ele vai voltar ao jogo e ganhar de novo, ficando ainda mais rico, ou será que ele tem algum plano em mente para acabar de vez com esse jogo doentio?

Ainda não temos respostas concretas, mas há várias possibilidades incríveis para o futuro da série.

Enquanto isso, a primeira temporada de Round 6 segue disponível na Netflix.