Confirmada as nossas suspeitas sobre o final de The Walking Dead

The Walking Dead está chegando ao fim, e as teorias que os fãs tinham sobre como seria essa despedida parece estar correta!

No ar desde 2010, a série de televisão atualmente em exibição pela plataforma de streaming Star+ é baseada nos quadrinhos também chamados de The Walking Dead e, embora sigam pela mesma premissa de humanos angustiados tentando sobreviver a um apocalipse zumbi, há várias diferenças entre os dois projetos.

Se você acompanha ambos série e HQ de The Walking Dead, com certeza já percebeu que vários dos personagens que morreram em uma continuam vivos na outra, e que muitas situações distintas acontecem nas duas mídias. É como se fossem dois universos diferentes, que vez ou outra entrega algumas adaptações mais fiéis, mas em geral deixam suas “variáveis” brilharem, reinventando a todo tempo as tramas dos quadrinhos.

E, como os fãs já suspeitavam, o final da série não será parecido com o das HQs.

Spoiler do final de The Walking Dead

Cuidado! A partir daqui, o texto tem spoilers do fim dos quadrinhos de The Walking Dead!

Angela Kang, showrunner da série, revelou em entrevista ao SyFy que, de fato, a série começou com os quadrinhos como base, mas ao longo dos anos explorou direções diferentes para a história. A este ponto da narrativa, os personagens presentes nas telinhas são diferentes dos que estão nas últimas páginas dos livros e, por consequência, o final da série também será diferente do final dos quadrinhos.

Na entrevista, ela comentou que, apesar das diferenças, espera que o adeus da série honre as intenções das HQs.

Nos quadrinhos, segundo o portal Den of Geek, o final é descrito com o casamento entre Carl e Sophia. Vários anos se passam e juntos eles terão uma filha chamada Andrea, com quem viverão pacificamente neste mundo já livre de zumbis, até que alguém invade a propriedade de Carl.

Esse alguém é um zumbi que escapou da guarda de Hershel Greene e, após matá-lo, Carl é acusado de destruir a propriedade de Greene. Como punição, Carl precisa ficar no lugar do zumbi, e a HQ chega ao fim.

No entanto, na versão televisiva de The Walking Dead, ambos Carl, Sophia e Hershel já estão mortos, obrigando a série a seguir um caminho diferente para sua despedida no Star+. Como isso será feito, no entanto, ainda não foi divulgado, e será preciso assistir aos episódios finais para descobrirmos.

Onde assistir ao final de The Walking Dead

No Brasil, a série The Walking Dead é lançada pela plataforma de streaming Star+.

Os últimos episódios da produção que marcou o milênio começarão a ser lançados a partir de 20 de fevereiro de 2022, cravando o fim desta longa jornada que conquistou legiões de fãs.

Clique aqui para assinar o Star+ e assistir ao final de The Walking Dead!