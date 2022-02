Criador de Peaky Blinders confirma quem aparece no filme

A sexta temporada de Peaky Blinders é a última, mas a história será realmente concluída com um filme. O criador da série, Steven Knight revelou quem aparecerá no longa-metragem.

Knight revelou que tanto Tommy Shelby, quanto o irmão dele, Arthur, aparecerão no filme. Ele foi questionado se eles farão parte desse mundo além da 6ª temporada e respondeu:

“É impossível dizer ainda. Mas no filme sim. “Vamos fazer um filme – um longa-metragem – que moverá a história desse mundo e, depois de movermos o mundo para o Segundo Mundo, veremos aonde isso nos levará”.

Quanto ao elenco do filme e além, Steven Knight disse: “Há tantas pessoas, tantos grandes atores, com quem já estamos conversando para o filme e para o que acontecer depois”.

“Mas acho que o que queremos fazer é continuar surpreendendo as pessoas e continuar descobrindo novos talentos. Porque está tudo lá fora, e há uma espécie de consistência – o que estamos fazendo é encontrar atores realmente bons da classe trabalhadora”.

Peaky Blinders estreia em fevereiro

No ar desde 2013, a série britânica Peaky Blinders é exibida no Reino Unido pela BBC, com transmissão mundial promovida pela Netflix.

A produção acompanha um grupo de gangsters da Inglaterra no início do século XX, com foco no ambicioso líder da organização, Tommy.

Foi confirmado que a sexta temporada será a última da série.

No Reino Unido, os novos episódios começarão a ser exibidos a partir de 27 de fevereiro, pela BBC. A Netflix ainda não anunciou quando a produção chegará por aqui, mas a previsão aponta para abril.

Enquanto os episódios finais não são lançados no Brasil, as temporadas anteriores de Peaky Blinders seguem disponíveis na Netflix.