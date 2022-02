Criador de Peaky Blinders revela impacto de morte de atriz para 6ª temporada

Helen McCrory, que interpretou Polly Gray em Peaky Blinders, faleceu em 2021 após batalha contra o câncer. Apesar disso, ela estará “muito presente” na sexta e última temporada.

Cillian Murphy, que interpreta Tommy Shelby na série, disse que ela teria reprisado o papel se não fosse pela pandemia.

“O que sempre me deixa triste é que estávamos prestes a filmar e então a pandemia aconteceu e tivemos que parar”, disse à Empire. “Se tivéssemos filmado, Helen estaria no show, e isso me deixa triste”.

O ator de Peaky Blinders prosseguiu lamentando o falecimento da atriz.

“É uma grande perda; é difícil de compreender. Porque ela foi a matriarca de tudo. Como personagem, mas também como sua personalidade. Mas ela ainda está presente na 6ª temporada”.

“Steve conseguiu mantê-la muito, muito presente, o que eu acho que é uma homenagem brilhante a Steve e também a Helen. Mas não conseguíamos engolir tudo enquanto estávamos fazendo, sabe?”, acrescentou Cillian Murphy.

Ator entrega previsão para 6ª temporada de Peaky Blinders

Peaky Blinders precisa lançar a sexta e última temporada e todos fãs querem saber a data. No Brasil, a série chega com transmissão da Netflix.

No dia 24 de janeiro, o ator Paul Anderson usou o Instagram para deixar os espectadores malucos. O intérprete de Arthur Shelby deu uma previsão para os episódios.

“Essa é a primeira foto de Tommy e Arthur. Nós pegamos as armas pela primeira vez há 10 anos e no próximo mês estamos abaixando elas. Em breve, sexta temporada de Peaky Blinders”, escreveu o ator.

Sendo assim, os novos episódios devem começar a chegar em fevereiro. Porém, os fãs brasileiros devem ficar atentos a um detalhe.

Essa previsão do ator pode ser para o Reino Unido, em que a BBC exibe Peaky Blinders. Dessa forma, o seriado pode chegar um pouco depois na Netflix.

Peaky Blinders está disponível na Netflix.