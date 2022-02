Criadora de Inventando Anna conheceu Anna da vida real? Veja

Produzida por Shonda Rhimes, Inventando Anna está fazendo o maior sucesso na Netflix. A série adapta para as telas a história real de Anna Delvey, uma criminosa que aplicou golpes milionários nos ricos e famosos de Nova York. Muitos fãs que já maratonaram a 1ª temporada querem saber: a criadora da série e a golpista da vida real se conhecem?

“Empreendedora audaciosa ou golpista? Uma jornalista conta a história de Anna Delvey, que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã”, afirma a sinopse da produção na Netflix.

Continua depois da publicidade

Já se sabe que Julia Garner, a intérprete da protagonista, visitou a verdadeira Anna Delvey – cujo nome real é Anna Sorokin – na cadeia. A atriz usou as visitas para acertar o sotaque diferenciado da criminosa, marcado por influências russas e alemãs.

Também foi revelado que a Netflix pagou cerca de 320 mil dólares para adaptar a história de Anna. No entanto, a golpista foi obrigada a usar a maior parte do pagamento para custear honorários de advogados, multas e restituições judiciais.

Shonda Rhimes conhece a golpista de Inventando Anna na vida real?

Em uma entrevista ao site The Hollywood Reporter, Shonda Rhimes falou sobre sua decisão de não se encontrar com Anna Delvey na vida real.

“Foi a partir da Jessica que eu realmente pude conhecer a Anna. Tomei uma decisão acertada de não encontrá-la pessoalmente”, comentou Shonda.

A Jessica referenciada por Shonda Rhimes é a jornalista Jessica Pressler, autora do artigo que expôs os crimes de Anna Delvey em 2018.

Ela serve como inspiração para a repórter Vivian Kent, interpretada por Anna Chlumsky em Inventando Anna.

“Se você modificasse poucos detalhes da história da Anna, ela teria sido bem sucedida, em uma vida completamente diferente. Foi isso que me fascinou”, comentou Shonda Rhimes sobre sua decisão de produzir Inventando Anna para a Netflix.

A criadora de Grey’s Anatomy e Bridgerton também falou sobre o charme de Anna Sorokin, e a maneira que a golpista conseguiu conquistar suas vítimas.

“Ela é uma verdadeira artista dos golpes, obviamente. Ela sempre corresponde a tudo que as vítimas querem, preenchendo algo no interior de cada uma. Anna é o reflexo perfeito do que você deseja”, explicou Shonda.

Na entrevista, Shonda Rhimes também falou sobre sua inspiração inicial para desenvolver a história de Anna Sorokin na plataforma.

“Estávamos no ‘verão das fraudes’, com revelações sobre o Fyre Festival, os golpes da empresa Theranos e muito mais. E eu conseguia visualizar tudo, todas aquelas vívidas caracterizações. Foi isso que me fez entrar de cabeça nessa história”, explicou a showrunner.

Perguntada sobre qual foi sua primeira impressão sobre Anna Sorokin, Shonda respondeu com franqueza e sinceridade.

“A primeira coisa que pensei foi: não posso torcer para essa pessoa! Mas isso mudou quando a conheci mais profundamente. De alguma forma, sinto pena dela. O que ela queria é ser famosa, o que acabou conseguindo com a publicação do artigo. Mas foi essa trama que a levou para a cadeia”, expressou a criadora de Inventando Anna.

Inventando Anna, de Shonda Rhimes, está disponível na Netflix.