Criadora de Outlander dá notícia decepcionante sobre amado personagem

Alerta de spoilers dos livros de Outlander

A escritora Diana Gabaldon usa as redes sociais para dar spoilers dos livros de Outlander. Para os fãs da TV isso também é importante, uma vez que o seriado é baseado nos contos literários.

Dessa vez, Diana Gabaldon adiantou um trecho inédito do décimo livro de Outlander. O diálogo traz uma notícia decepcionante de um amado personagem, o que pode servir de indicativo para série de TV.

No diálogo, Claire conversa com William Ransom. A protagonista pede sobre o Lorde John Grey, com uma resposta que deixa todos curiosos e tristes.

“Eu gostaria de saber”, respondeu o personagem para Claire.

Isso significa que William e John Grey perderam contato. Os leitores querem agora saber o motivo do personagem ter parado de falar com o protetor dele.

A escritora, claro, segue fazendo mistério, apenas provocando os fãs com os trechos do livro.

Outlander tem data para estreia de novos capítulos no Star+

Outlander chega com a sexta temporada no Brasil antes que o esperado. A série ganha novos episódios a partir de 16 de março no Star+.

Antes, Outlander tinha uma diferença de lançamento entre a exibição original nos Estados Unidos e para o Brasil. O seriado costuma também ganhar os episódios na Netflix, mas apenas depois da transmissão de toda temporada.

Com o Star+, o lançamento é bem próximo com os Estados Unidos. Por lá, a sexta temporada de Outlander chega em 6 de março – assim, a diferença é de apenas 10 dias.

Possivelmente, por conta desta diferença, o Star+ lança capítulos semanais da sexta temporada de Outlander. A Netflix ainda não tem previsão para esses novos episódios.

Outlander lança a sexta temporada no Brasil em 16 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

