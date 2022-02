Criminal Minds: Há um bom motivo para personagem não voltar na 16ª temporada

Criminal Minds está voltando! Depois de 15 temporadas de sucesso, a série que chegou ao fim em 2020 se prepara agora para um retorno com sua 16ª temporada, um revival a ser lançado em breve pelo streaming Paramount+.

Grande parte do elenco original retornará para os novos episódios, mas o ator Matthew Gray Gubler não participará dos novos episódios, deixando Spencer Reid de fora. Há, no entanto, uma boa explicação para isso.

Uma das maiores reviravoltas da série envolveu JJ (A. J. Cook) ter admitido a Reid, em uma experiência de quase morte, que sempre o amou. Spencer também tinha sentimentos por sua colega do FBI, mas sempre em segredo já que ela é casada e tem filhos. A confissão causou constrangimento entre os dois, dificultando a continuidade de sua amizade.

A explicação seria que Reid, tentando lutar contra a dor de saber que nunca ficaria com sua amada JJ, preferiu seguir em frente e se distanciar dela, ainda que isso significasse deixar o BAU. No entanto, isso é apenas uma teoria.

A 16ª temporada de Criminal Minds ainda está em fase inicial de desenvolvimento no Paramount+ e muita coisa pode mudar antes da estreia da série, como os produtores convencerem o ator Matthew Gray Gubler a fazer pelo menos uma participação especial de despedida.

No entanto, não há nada em discussão no momento.

Projeto de nova série de Criminal Minds está bem vivo

Com 324 episódios lançados ao longo de 15 temporadas, exibidas de 2005 a 2020, Criminal Minds foi um dos maiores sucessos da televisão nos últimos anos. A produção acompanha a BAU (Behavioral Analysis Unit), um esquadrão de elite do FBI que analisa os maiores criminosos do país e antecipa seus próximos crimes.

Após o fim da série foi anunciado um revival, que será uma nova temporada a ser lançada pela Paramount+.

A chefe de programação da ViaCom, Tanya Gills, comentou que a novidade já está em desenvolvimento:

“Nós ainda estamos desenvolvendo Criminal Minds. Nós temos mais para compartilhar em breve. Mas, está viva e bem”, destacou a executiva.

No Brasil, Criminal Minds ainda é reprisada pela AXN.