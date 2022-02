Cuphead – A Série: Netflix fez grande mudança em relação ao game

Atenção: contém spoilers de Cuphead – A Série.

Inspirada no jogo de mesmo nome, Cuphead é a mais nova série animada da Netflix. A estreou em fevereiro de 2022 no catálogo da Netflix e já está entre as produções mais vistas da plataforma de streaming nesta semana, com inspiração em desenhos animados antigos.

A animação da Netflix acompanha as aventuras de Xicrinho e Caneco, que envolvem dever a alma para o diabo e passar alguns episódios fugindo da figura infernal. No entanto, embora grande parte da animação de Cuphead seja de fato fiel ao jogo de 2017, há uma grande mudança em cena.

Como era no jogo de Cuphead:

No jogo, Xicrinho e Caneco entram em um cassino para se divertir enquanto jogam. Xicrinho consegue várias vitórias seguidas e o Diabo entra em cena com uma grande proposta: ele aposta todo o dinheiro do cassino, mas se Xicrinho perder, sua alma ficará com o inferno.

Caneco, que é mais responsável, ficou preocupado com a aposta, mas o inconsequente Xicrinho aceita a oferta e acaba perdendo — o jogo e a alma. Ainda no jogo, os irmãos passam a ajudar o Diabo a coletar almas em troca de serem libertados.

O que a Netflix mudou na série

O Diabo também está presente na série da Netflix, mas é diferente a forma como ele se conecta aos irmãos: na animação de Cuphead, Xicrinho e Caneco estão em um parque de diversões que, mal sabem eles, é administrado pelo diabo. O jogo no parque consistia em acertar a bola em um buraco e, aqueles que errarem, tem suas almas dadas ao diabo.

No entanto, Xicrinho acerta todas, o que irrita o vilão. Quando Xicrinho finalmente erra, Caneco age rapidamente para resgatar a alma de seu irmão antes que ela faça a passagem para o inferno, mas isso faz com que Xicrinho fique em dívida com o diabo, que o perseguirá até conseguir o que quer.

Essa mudança traz um pouco mais de dinâmica para a série: se fosse 100% fiel ao jogo, veríamos vários episódios seguidos dos irmãos perseguindo almas para o diabo, mas a adaptação permite que outras histórias da dupla sejam contadas enquanto eles fogem do coisa ruim.

A primeira temporada de Cuphead já está disponível na Netflix.