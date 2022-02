DC transforma o Batman em Kim Kardashian

Em quase todas as versões do Batman, Bruce Wayne basicamente é um playboy, a fim de esconder ao máximo o fato de que ele é o vigilante que protege as ruas de Gotham. A animação DC Super Hero Girls, do Cartoon Network, leva isso para novos hilários extremos ao transformá-lo em uma versão de Kim Kardashian.

Essa versão de Wayne se torna uma estrela de reality show a fim de esconder a identidade dele como o Batman.

No mundo de DC Super Hero Girls, muitas figuras icônicas da DC ainda são bem jovens, como é o caso da Mulher-Maravilha, Batgirl, Supergirl e mais, que ainda estão no ensino médio.

Superman, Batman e Aquaman são alguns dos poucos heróis adultos, embora sejam bem jovens ainda.

Making it Wayne é o programa que retrata a vida de Bruce Wayne dentro da animação e segue o estilo de Keeping Up with the Kardashians. Vemos uma versão do bilionário que constantemente organiza festas e esbanja a própria fortuna.

Com isso, a figura de Wayne é modernizada, enquanto ele oculta da melhor maneira possível o fato de ser o Batman. Afinal, quem imaginaria que um astro de reality seria um vigilante mascarado?

The Batman com Robert Pattinson chega em breve

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.