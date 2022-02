Derivada de Smallville evita quatro grandes problemas do Superman

Tom Welling está trabalhando em uma série derivada de Smallville, que deve ter o formato de animação. O projeto ainda não foi oficialmente confirmado pela Warner Bros., mas a ideia é que seja uma continuação para as aventuras do Superman de Tom Welling.

Pode parecer um pouco estranho que a série derivada de Smallville seja em animação. Afinal, Smallville era em live-action, e os fãs conhecem bem o universo do seriado.

Continua depois da publicidade

No entanto, a ideia da série derivada de Smallville ser em animação na verdade evita quatro grandes problemas envolvendo o Superman. Continue lendo para saber mais sobre esses problemas.

Os problemas evitados pela série derivada em animação de Smallville

A primeira questão envolvendo Smallville é que a série terminou há mais de uma década. Os atores estão bem mais velhos hoje em dia, o que torna tudo um pouco complicado quanto à ideia de explorar diferentes momentos da vida do Superman.

Com o formato em animação, a narrativa ganha bem mais liberdade. Dessa forma, vários tipos de histórias podem ser contadas.

Outro problema sobre Smallville é o elenco. Obviamente, apesar do envolvimento de Tom Welling e possivelmente de Michael Rosenbaum (que interpretou Lex Luthor na série de TV), nem todos os atores poderão retornar.

Um exemplo óbvio é Allison Mack, que interpretou Chloe Sullivan. A estrela foi condenada à prisão por seu envolvimento com um polêmico culto sexual, e provavelmente nunca retomará a sua carreira.

Com o formato em animação, fica mais fácil que alguns membros do elenco sejam substituídos. Muitas pessoas podem nem mesmo perceber.

Uma questão que também é relacionada ao Superman é que já existem muitas versões em live-action do Homem de Aço. No Arrowverso, Tyler Hoechlin interpreta o personagem, enquanto ainda existe a expectativa de que Henry Cavill reprise o papel em algum momento no DCEU.

Com tantas versões do Superman em live-action, é uma boa ideia que a série derivada de Smallville seja em animação. Isso ajuda a diferenciar de outras obras.

Por fim, Smallville não é do Arrowverso e nem do DCEU, o que é uma coisa boa nesse caso. Desse jeito, a série derivada em animação pode ser mais independente, possivelmente contando histórias mais simples e contidas envolvendo o Superman.

Vale lembrar, novamente, que a Warner Bros. ainda não anunciou oficialmente a série derivada em animação de Smallville, sendo que tudo o que sabemos sobre o projeto até agora veio do próprio Tom Welling. Portanto, teremos que aguardar para descobrir mais detalhes.

No Brasil, Smallville está disponível na HBO Max.