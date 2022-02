Desejo Sombrio: Estrelas surpreendem nos bastidores de cena quente

A segunda temporada de Desejo Sombrio faz grande sucesso na Netflix, principalmente por conta das cenas quentes. A plataforma revelou os bastidores de um dos momentos e surpreendeu os fãs.

Os personagens Alma e Dario, de Maite Perroni e Alejandro Speitzer, contam com uma cena em uma lavanderia na segunda temporada. Os dois têm uma forte discussão antes da relação.

No Instagram, a Netflix divulgou um vídeo comparando o ensaio da cena e as gravações. Os espectadores ficaram surpresos com o que viram.

Os astros de Desejo Sombrio discutem no ensaio como se estivessem gravando. Isso mostra toda seriedade de Maite Perroni e Alejandro Speitzer com o seriado da Netflix.

Nos comentários, os espectadores elogiaram bastante os dois artistas. Além disso, questionam muito se o seriado terá uma terceira temporada – o que não vai acontecer, já que Desejo Sombrio foi cancelada na Netflix.

Confira abaixo a publicação da Netflix.

Maite Perroni conta como foi gravar cenas de sexo em Desejo Sombrio

Em uma entrevista, Maite Perroni revelou tudo sobre o processo de filmagem das cenas eróticas de Desejo Sombrio, e não poupou elogios para a equipe de produção e para os colegas de elenco.

Na série, a atriz mexicana mostra um lado bem diferente de sua atuação, na pele de uma professora que se envolve com um jovem sedutor e passa a viver uma jornada de mentiras, traições e mistérios.

De acordo com Maite, a segunda temporada de Desejo Sombrio priorizou a privacidade dos atores na gravação de todas as cenas quentes.

Além disso, a Netflix investiu na preparação exaustiva do elenco e na definição do perfil sexual de cada personagem, junto com a contratação de um coordenador de intimidade, responsável pela coreografia das cenas eróticas.

“Contamos com a ajuda de um grupo de psicólogos, terapeutas e outros especialistas para criar um resultado realista”, comentou a atriz.

Na maioria das cenas de sexo de Desejo Sombrio, Maite Perroni contracena com o bonitão Alejandro Speitzer, o intérprete do jovem Darío.

“Nas cenas de sexo, combinamos previamente todos os detalhes, e respeitamos a decisão de todos os integrantes do elenco”, explicou Perroni,

A cena do reencontro de Alma e Darío, por exemplo, foi uma das mais complexas para gravar, já que tinha a intenção de demonstrar todo o alcance da paixão compartilhada pelos personagens.

“Desejo Sombrio conta com uma impressionante equipe de profissionais, desde os diretores até os operadores de câmeras. E o elenco traz uma qualidade, entrega e responsabilidade que nunca vi em outros projetos do tipo”, comentou Maite Perroni.

A segunda temporada de Desejo Sombrio continua disponível na Netflix.