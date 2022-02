Destino de Owen em Grey’s Anatomy é revelado

Alerta de spoilers

No fim de 2021, Grey’s Anatomy pausou a 18ª temporada com um mistério. Owen (Kevin McKidd) poderia ou não morrer após um tenso acidente de carro? Nos EUA, a série médica voltou e com a resposta.

Owen, com um milagre, consegue ficar vivo, sendo resgatado em Grey’s Anatomy no nono episódio da temporada. Porém, o destino de Owen influencia diretamente outro médico.

Continua depois da publicidade

Cormac (Richard Flood) fica completamente chocado com uma revelação feita pelo colega. Owen confessou que deu remédios para um paciente que queria morrer.

“Você roubou remédios e quer passar como doces? Você salvou minha vida e eu preciso gastar com meus meninos. Não posso ir para prisão”, desabafou Cormac.

No fim, o personagem entrega a demissão para Miranda Bailey (Chandra Wilson). Cormac usa como desculpa que os filhos não estão conseguindo se adaptar.

Ao que parece, o arco de Owen pode passar a girar em torno da chocante revelação que até já tirou Cormac do hospital – o último capítulo do médico deve ser o próximo, com Richard Flood deixando de vez Grey’s Anatomy.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.