Diretor revela como pode ser a 2ª temporada de All of Us Are Dead

All of Us Are Dead provou ser outro sucesso na Netflix e o diretor da série sul-coreana já tem ideias para uma segunda temporada, embora o seriado ainda não tenha sido renovado.

Lee Jae-kyoo conversou sobre o sucesso da série com o The Korea Herald (via ScreenRant) e disse o que espera abordar em um possível segundo ano da série.

“Muitas direções, cenários e cenas foram produzidos intencionalmente para expandir a história em uma temporada adicional, incluindo a introdução das novas raças de zumbis – imunes e imortais”, disse o diretor de All of Us Are Dead.

“Se a primeira temporada pode ser vista como tendo apresentado a sobrevivência da humanidade, a próxima temporada pode falar sobre a sobrevivência dos zumbis. Espero apresentar aos espectadores mais uma temporada”, acrescentou Lee Jae-kyoo.

Resta aguardar para saber se a Netflix vai renovar a série, o que é bem provável, tendo em vista a popularidade dela.

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.