Dois casais de Casamento às Cegas ainda continuam juntos na vida real

A primeira temporada da versão estadunidense de Casamento às Cegas mostrou cinco casais formados, mas nem todos disseram “sim” no altar. Apesar disso, dois deles ainda estão juntos hoje em dia.

Lauren e Cameron se tornaram favoritos quase de imediato e a conexão entre os dois era palpável. Eles casaram em novembro de 2018 e permanecem juntos até hoje.

O casal conta até mesmo com um canal no YouTube, intitulado Hanging with the Hamiltons e escreveram um livro sobre a experiência no reality, chamado Leap of Faith. Eles têm um cachorro juntos, chamado Sparks.

Outro casal que continua junto é o formado por Amber e Barnett. Eles não tiveram o começo mais fácil, mas conseguiram resistir ao teste do tempo.

Eles vivem em Atlanta, na Georgia e também têm um cachorro chamado Koda. Veja fotos dos dois casais, abaixo.

Casamento às Cegas tem versão brasileira

Casamento às Cegas traz casais em encontros nos quais eles não podem se ver, como o título já sugere. Eles somente podem se conhecer cara a cara depois de decidirem quem é a alma gêmea.

São ao todo 10 dias de conversa, por meio de cabines. Após criarem laços emocionais, os participantes podem se ver pela primeira vez e passam alguns dias de lua-de-mel. Depois disso, passam a morar juntos e por um mês encaram a rotina, trabalho, amigos e família.

A renovação do reality show mostra o comprometimento da Netflix em trazer mais produções nacionais à plataforma de streaming, investindo no audiovisual brasileiro.

O programa também conta com uma versão internacional. Tanto a nacional, quanto a estrangeira, estão disponíveis na Netflix.