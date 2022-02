Dublê faz revelação e aumenta polêmica sobre o final de Pacificador

Alerta de spoilers

A polêmica sobre o final da primeira temporada de Pacificador no HBO Max continua. Espectadores estão ainda mais irritados com a DC após a revelação de um dublê.

No fim da primeira temporada, a Liga da Justiça aparece para o anti-herói de John Cena. O grupo é formado por Aquaman, Superman, Mulher-Maravilha e Flash.

Os espectadores logo reclamaram pelas ausências de Batman e Ciborgue. O dublê Matt Turner contou que os heróis foram cortados do fim após a cena ser gravada com eles.

Turner seria a sombra do Batman e ainda contou que não sabe o motivo deste corte. “Infelizmente, eu e o Ciborgue fomos cortados na edição. Por quê? Apenas James Gunn (o criador) e a Warner Bros sabem disso. Apesar da decepção de ser cortado, foi incrível, um sonho se tornou realidade ao usar este traje”, declarou o dublê.

Os fãs afirmam que a Warner Bros quer apagar o Ciborgue do universo da DC por conta do ator Ray Fisher. O famoso acusa Joss Whedon de comportamento abusivo no filme Liga da Justiça, além de dizer que o presidente do estúdio, Walter Hamada, acobertou as alegações.

Os espectadores da DC já mostraram que estão ao lado de Ray Fisher nessa situação envolvendo a Liga da Justiça e a Warner Bros.

Pacificador está no HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, está com a primeira temporada no HBO Max – já renovada para a segunda. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Pacificador está disponível na HBO Max.

