Ellen Pompeo traz ator de volta para Grey’s Anatomy: “Sabia que enlouqueceria as fãs”

Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Nick Marsh (Scott Speedman) estão dando o que falar para os fãs de Grey’s Anatomy e a atriz que vive a protagonista sabia muito bem que trazer o ator de volta geraria uma reação positiva por parte dos fãs.

Pompeo conversou com o Insider e revelou que chamou Speedman, que é amigo dela na vida real, para Grey’s Anatomy justamente porque as fãs gostariam disso.

Convidar Speedman de volta para reprisar seu papel como Nick foi “a única coisa que eu poderia pensar que realmente deixaria as fãs loucas e seria super divertido”, disse Pompeo.

Antes disso, Speedman só havia aparecido em um episódio da 14ª temporada. Agora, na 18ª, ele é parte do elenco fixo da série.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.