Enfurecidos, fãs de O Senhor dos Anéis exigem mudança em personagem da série

Os fãs estão pedindo uma mudança em Disa, personagem de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, nova série do Amazon Prime Video. Ela é o destaque de uma das imagens da produção que foram lançadas recentemente.

O “problema” com Disa é um tanto curioso. A personagem é uma princesa anã, mas ela não apresenta nenhum tipo de barba.

Continua depois da publicidade

Pode parecer inusitado, mas nos livros de J. R. R. Tolkien, é descrito especificamente que as anãs carregam barbas muito parecidas com as dos anões.

Esse detalhe não é adaptado em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, o que frustrou alguns fãs.

Um internauta escreveu no Twitter: “Deem uma barba para a princesa anã, seus covardes.”

“Me incomoda que as anãs não tenham barbas na série de O Senhor dos Anéis. As anãs devem ter grandes e belas barbas!”, comentou outro fã.

Outra pessoa disse: “Eu espero que a princesa anã tenha barba em algum momento. Sim, as anãs realmente têm barba.”

Confira abaixo estas e outras reações dos internautas.

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.