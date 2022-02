Estrela comenta cenas de sexo de Outlander: “Nunca são as mais divertidas”

Um elemento bastante comum em Outlander são as cenas de sexo, que muitas vezes são usadas para desenvolver o relacionamento de Claire e Jamie. Caitriona Balfe, que vive Claire, no entanto, não parece gostar muito de gravá-=las.

A atriz revelou (via Express) que tais cenas não estão dentre as preferidas dela na produção, embora reconheça o porquê delas estarem presentes na série.

“Não posso dizer que amo todas as cenas de sexo, elas nunca são as mais divertidas de filmar, acho que a esse ponto sabemos que eles têm uma vida sexual saudável”, disse Caitriona Balfe.

“É realmente parte importante do relacionamento deles, eles se amam tanto agora, quanto no início do relacionamento”, continuou a atriz.

Outlander pode ter mais viajantes do tempo na sexta temporada

Outlander pode contar com mais viajantes no tempo na sexta temporada da série, algo indicado pelo título do capítulo final do sexto ano: I Am Not Alone (eu não estou sozinho/ sozinha).

Isso pode indicar que a série mostrará a subtrama envolvendo Wendigo Donner, que apareceu já no final da quinta temporada.

Wendigo é parte de um grupo de cinco homens que viajaram no tempo desde 1968. Eles tentam salvar os ancestrains nativo americanos, mas não conseguem.

No livro, é Brianna Fraser quem percebe que ele é um viajante no tempo, quando ele começa a cantar Yellow Submarino, dos Beatles.

Dito isso, é possível que vejamos não somente ele, como outros viajantes do tempo no futuro de Outlander, embora nada tenha sido confirmado até o momento.

Outlander lança a sexta temporada nos Estados Unidos em 6 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

