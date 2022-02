Estrela da música quase viveu Elena em The Vampire Diaries

The Vampire Diaries quase foi uma série muito diferente, já que uma ex-estrela pop quase conseguiu o papel de Elena.

Segundo a E! News, a favorita e a escolha do estúdio para o papel de Elena Gilbert foi inicialmente Ashlee Simpson, estrela pop do início dos anos 2000 e irmã mais nova de Jessica Simpson.

Ashlee Simpson seguiu os passos de sua irmã em reality shows e música pop, inicialmente aparecendo na série da MTV Newlyweds: Nick and Jessica, que se concentrou no casamento de Jessica Simpson com Nick Lachey. Isso levou a uma série derivada focada em Ashlee, intitulada The Ashlee Simpson Show.

Além de se tornar uma cantora pop com sucessos como “Pieces Of Me”, Ashlee também apareceu em programas como Sétimo Céu e C.S.I.: Nova York.

Ashlee Simpson quase interpretou Elena em The Vampire Diaries

Depois de perder o papel de Elena Gilbert, a CW escalou Ashlee para o reboot da série Melrose, que durou uma temporada. No programa, Ashlee interpreta Violet Foster, uma nova transplantada para a Califórnia que veio secretamente ao estado para encontrar sua mãe biológica.

Ashley Tisdale, mais conhecida por seu papel na série de filmes musicais da Disney, High School Musical, teria recebido uma oferta para o papel principal em The Vampire Diaries (segundo a E! News), mas acabou optando por ir para outro seriado da CW, o drama de líder de torcida Hellcats.

The Vampire Diaries durou oito temporadas, com Nina Dobrev aparecendo como Elena em seis dessas temporadas antes de optar por deixar a série, mas retornando para o final da série.

No Brasil, The Vampire Diaries está disponível na HBO Max.