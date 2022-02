Estrela de All of Us Are Dead defende a personagem mais odiada

Alerta de spoilers

Uma personagem de All of Us Are Dead deixou os fãs revoltados na Netflix. Os espectadores passaram a odiar Lee Na-yeon.

A estudante, que já era uma valentona antes, mostra que pode fazer qualquer coisa para garantir a própria sobrevivência. Com isso, Lee Na-yeon se torna uma espécie de vilã para os colegas.

Durante All of Us Are Dead, a personagem chega até mesmo a matar um colega. Apesar da atitude, a intérprete dela, Lee Yoo-mi (conhecida por Round 6), saiu em defesa da odiada figura.

“Ela não tem outra escolha além de sobreviver. Ela quer muito isso, mas expressa de uma forma diferente. Ela faz isso porque ela é humana”, defendeu a atriz ao Express.

Lee Yoo-mi ainda celebrou que acredita ter atuado bem no papel, o que motivou todas reações dos espectadores de All of Us Are Dead.

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.