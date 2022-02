Estrelas de Outlander revelam pacto feito ainda na 1ª temporada

Sam Heughan e Caitriona Balfe são tão próximos que fãs de Outlander acham que os dois são um casal na vida real. Isso não é verdade, mas os atores de Jamie e Claire chegaram a fazer um pacto na primeira temporada.

Mesmo com oito anos juntos na série (as gravações começaram em 2014), os atores não quebraram nunca esses votos. Caitriona Balfe fez a revelação ao The Hollywood Reporter.

Antes das gravações da primeira temporada, os atores se conheceram em Londres. Em uma caminhada, a dupla foi completamente honesta – em um momento que surgiu a promessa.

“Nós estávamos como, ‘Quem sabe o que vai acontecer, mas temos que um cuidar do outro’. Como, nós vamos passar por isso. Se não tivermos um sistema de apoio, vai ser uma experiência horrível. Então vamos cuidar um do outro. E é assim desde então”, garantiu a estrela.

Esse pacto explica bem a boa relação entre Sam Heughan e Caitriona Balfe em Outlander, sendo a base para a parceria que os atores iniciaram.

Outlander pode ter mais viajantes do tempo na sexta temporada

Outlander pode contar com mais viajantes no tempo na sexta temporada da série, algo indicado pelo título do capítulo final do sexto ano: I Am Not Alone (eu não estou sozinho/ sozinha).

Isso pode indicar que a série mostrará a subtrama envolvendo Wendigo Donner, que apareceu já no final da quinta temporada.

Wendigo é parte de um grupo de cinco homens que viajaram no tempo desde 1968. Eles tentam salvar os ancestrains nativo americanos, mas não conseguem.

No livro, é Brianna Fraser quem percebe que ele é um viajante no tempo, quando ele começa a cantar Yellow Submarino, dos Beatles.

Dito isso, é possível que vejamos não somente ele, como outros viajantes do tempo no futuro de Outlander, embora nada tenha sido confirmado até o momento.

Outlander lança a sexta temporada nos Estados Unidos em 6 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

