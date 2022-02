Euphoria: A teoria sobre filho secreto de Cal Jacobs que faz todo sentido

Um dos maiores sucessos da HBO, Euphoria faz um ótimo trabalho ao manter o engajamento dos fãs nas redes sociais com seus lançamentos semanais. Como os espectadores não podem maratonar a 2ª temporada, passam o tempo criando teorias sobre o futuro da produção – com segredos, reviravoltas e muito drama.

“Chegou o momento de Rue ficar cara a cara com as consequências das suas ações. Será que ela vai conseguir reconquistar Jules? Descubra isso e as novas histórias dos seus adolescentes favoritos na segunda temporada da Euphoria”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Euphoria no HBO Max.

A série conta com o elenco jovem mais promissor da atualidade, com Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira e muito mais.

Enquanto os novos episódios da 2ª temporada de Euphoria não chegam, o site Newsweek listou 4 argumentos de uma teoria que faz muito sentido na trama da HBO. Confira abaixo e tire suas próprias conclusões.

Nate tem um irmão perdido?

A primeira temporada de Euphoria revela que Nate tem um irmão desconhecido (pelo menos para os espectadores).

O terceiro irmão da família Jacobs já aparece em retratos na casa de Nate e no celular de Cal, o pai do personagem. No entanto, nunca foi mencionado na série.

No Reddit, um usuário postou a imagem do retrato da família de Nate. No lado direito da foto, aparece um garotinho que se parece muito com um jovem Ashtray.

“Eles se parecem, mas o bebê Ashtray é bem mais jovem se comparado à criança na foto”, afirmou um usuário da rede social.

Muitos fãs acreditam que Fez é o irmão desconhecido de Nate, mas com o lançamento do novo episódio, uma quantidade cada vez maior de espectadores considera Ashtray uma possibilidade mais interessante.

O passado de Cal

Na primeira temporada, o público entende que Cal Jacobs não leva a vida suburbana perfeita, e que sob sua fachada tradicional, se esconde um homem violento e com problemáticas tendências sexuais.

Casado e com dois filhos, Cal vive relacionamentos extraconjugais com homens mais jovens e com mulheres trans – como Jules, a personagem de Hunter Schafer.

O terceiro episódio da segunda temporada de Euphoria revela que Cal viveu um relacionamento com um colega na juventude, mas que teve que deixar essa parte de sua vida para trás após engravidar a mãe de Nate.

Se Cal não é estranho a atos de adultério, existe a possibilidade de Ashtray ser seu filho ilegítimo.

A mãe de Nate teve um affair em Euphoria?

Outra parte da teoria afirma que o irmão desconhecido de Nate é filho de Marsha, não de Cal. A especulação afirma que a personagem de Paula Marshall viveu um affair com o pai de Fez, e que depois, teria deixado o bebê com a avó do personagem.

No primeiro episódio da segunda temporada, a série estabelece que Fez foi criado pela avó após ela descobrir as infidelidades do filho. Existe a possibilidade do affair do pai de Fez ter sido com Marsha, a mãe de Nate, e dessa forma, Ashtray também seria seu filho.

“Acredito que a mãe de Nate sabia o que Cal estava fazendo, e por isso, também entrou em um affair, e assim, deu à luz ao terceiro filho. Eles podem ter abandonado o bebê para não manchar a reputação da família”, comentou um fã no Twitter.

As similaridades de Cal, Nate e Ashtray

Com a progressão da 2ª temporada de Euphoria, fãs começaram a perceber semelhanças entre Cal, Nate e Ashtray – particularmente as tendências violentas dos personagens.

Na primeira temporada, os fãs puderam presenciar vários surtos violentos de Nate e Cal. No episódio final, pai e filho brigam após Nate falhar em um jogo de futebol da escola.

Além disso, durante toda a primeira temporada, a raiva de Nate e Cal fica mais do que evidente, principalmente na maneira que eles tratam seus relacionamentos.

Ashtray, por sua vez, também está longe de ser um anjinho. O primeiro episódio da 2ª temporada revela que o personagem matou Mouse. E no segundo episódio, Ashtray estava pronto para atirar em Cal na loja de Fez.

Para descobrir a verdade sobre o irmão secreto de Nate, fãs terão que acompanhar os próximos episódios da 2ª temporada de Euphoria, lançados semanalmente no HBO Max.